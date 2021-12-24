Фигуристка Самоделкина призналась, что нервничала перед прокатом короткой программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самоделкина волновалась перед прокатом короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала журналистам.

За короткую программу Самоделкина получила 76,74 балла.

"С нервами выходила на старт, возможно, это связано с утренней тренировкой, там не особо пошел тройной аксель, странное состояние было. Более собранная была, чтобы сделать в нужный момент", - сказала Самоделкина

"Для меня какие бы баллы ни поставили, я настраиваюсь на чистый прокат. Когда я сюда приехала, посмотрела на более взрослых девчонок, у них своя задача, у нас - своя. Просто одни вчетвером за свое [борются], те, кто выступал на юниорских Гран-при, - за свое. Я сюда приехала показать все, что умею, а на следующий год - чтобы уже судьи и федерация решили", - добавила она.

Девушки представят произвольные программы 25 декабря. Чемпионат России завершится 26 декабря.