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Чемпионат России по фигурному катанию

Трусова заявила, что не думает об отборе на Олимпиаду на чемпионате России

Первенство страны в Санкт-Петербурге является главным этапом отбора на Игры в Пекине
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионатов Европы и мира Александра Трусова заявила, что не думает об отборе на Олимпийские игры на чемпионате России. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на турнире в Санкт-Петербурге.

Первенство страны является главным этапом отбора на Олимпиаду в Пекине.

"Все стараются не думать об этом - выступают, стараются сделать свое, и я в том числе. Обычные соревнования, стараюсь выступить хорошо. Выступать понравилось, хорошо принимали, было приятно", - сказала Трусова.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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