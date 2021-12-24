Тарасова: выступление Степановой и Букина на чемпионате России было очень гармоничным

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Произвольная программа танцоров Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России по фигурному катанию была очень техничной и гармоничной. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

По сумме двух программ Степанова и Букин набрали 223,37 балла (88,76 балла за ритм-танец, 134,61 - за произвольный танец). Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70; 83,99 + 123,71), третье - Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75; 77,91 + 117,84).

"Их выступление прекрасное, очень техничное и гармоничное. Что касается Дэвис и Смолкина, то они весь сезон идут хорошо", - сказала Тарасова.

Соревновательная часть чемпионата России в Санкт-Петербурге завершится 25 декабря.