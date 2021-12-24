Тарасова поздравила фигуриста Кондратюка с победой на чемпионате России

ТАСС, 24 декабря. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Марка Кондратюка с победой на чемпионате России в мужском одиночном катании. Комментарий Тарасовой приводит газета "Спорт-Экспресс".

18-летний Кондратюк стал чемпионом России, набрав по сумме короткой и произвольной программ 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Оба спортсмена завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине.

"Марк - молодец. Поздравляю. Но Мишу Коляду, наверно, не буду поздравлять со вторым местом", - сказала Тарасова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная часть чемпионата России завершится 25 декабря.