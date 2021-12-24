Щербакова объяснила, почему на чемпионате России не думает об отборе на Олимпиаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира Анна Щербакова считает, что неконструктивно на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге думать об отборе на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение спортсменка высказала журналистам после проката короткой программы.

За короткую программу спортсменка получила 81,46 балла.

"Если вы как спортсмен будете думать, что приехали отобраться на Игры, будет сплошное волнение, никакого конструктива. Сначала каждый элемент, каждый жест, потом можно думать об оценках, иначе ни к чему хорошему это не приведет. Независимо от оценок и мест, буду исходить из своей формы, как я буду себя ощущать, мы выберем максимально подходящий вариант на сегодняшний день", - сказала Щербакова.

"В целом я довольна технической составляющей, я постаралась показать, как мы поработали над программами, все-таки второй старт с этой программой. Хотелось себя улучшить, образ, как обычно очень интересный, придумывал Даниил Маркович Глейхенгауз (хореограф в группе Этери Тутберидзе - прим. ТАСС). В начале программы я вытаскиваю из себя струну и потом как бы играю на ней. Стараюсь своей пластикой это показать", - добавила фигуристка.

Произвольную программу на чемпионате России фигуристки представят 25 декабря. Путевки на Олимпийские игры завоюют две лучшие спортсменки. Обладательница третьей путевки будет определена решением тренерского совета.