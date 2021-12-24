Боксер Агрба победил бывшего претендента на титул чемпиона мира Петрова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россиянин Харитон Агрба завоевал титул чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира соотечественника Петра Петрова техническим нокаутом в третьем раунде.

26-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 7 (4 нокаутом) при отсутствии поражений. Он является двукратным серебряным призером чемпионатов России, а также серебряным призером Европейских игр в любительском боксе.

Проживающий в Испании 38-летний Петров потерпел 7-е поражение при 42 победах (23 нокаутом) и 2 ничьих. Он дважды боксировал за титул чемпиона мира в весе до 61,23 кг, проиграв в 2011 году аргентинцу Маркосу Майдане нокаутом в 4-м раунде (Всемирная боксерская ассоциация, WBA) и в 2017 году британцу Терри Флэнагану решением судей (Всемирная боксерская организация, WBO).