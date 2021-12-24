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Бокс

Вице-чемпион Олимпиады Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе

Российский спортсмен победил колумбийца Дейбиса Беррокаля нокаутом во втором раунде
Муслим Гаджимагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Муслим Гаджимагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе. В шестираундовом поединке супертяжелой весовой категории, прошедшем в Москве, он выиграл у колумбийца Дейбиса Беррокаля нокаутом во втором раунде.

Беррокаль во втором раунде трижды оказывался на полу, после третьего падения он не успел встать за положенные десять секунд, и судья остановил бой.

Гаджимагомедову 24 года, он является чемпионом мира и серебряным призером первенства Европы. На его счету также золотая награда Европейских игр в Минске и три победы на чемпионатах России.

В послужном списке 33-летнего Беррокаля 17 побед (16 нокаутом), 9 поражений.

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