Вице-чемпион Олимпиады Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе. В шестираундовом поединке супертяжелой весовой категории, прошедшем в Москве, он выиграл у колумбийца Дейбиса Беррокаля нокаутом во втором раунде.

Беррокаль во втором раунде трижды оказывался на полу, после третьего падения он не успел встать за положенные десять секунд, и судья остановил бой.

Гаджимагомедову 24 года, он является чемпионом мира и серебряным призером первенства Европы. На его счету также золотая награда Европейских игр в Минске и три победы на чемпионатах России.

В послужном списке 33-летнего Беррокаля 17 побед (16 нокаутом), 9 поражений.