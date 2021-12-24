Фигуристка Синицына будет пробовать исполнить четверной прыжок в произвольной программе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Синицына попробует исполнить четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала журналистам.

За прокат короткой программы Синицына получила 70,75 балла, спортсменка занимает восьмое место.

"Я все сделала, но не совсем довольна. Каскад не совсем такой, как я хотела. Я согласна со своими оценками. Буду пробовать четверной прыжок в произвольной программе - четверной тулуп", - сказала Синицына.

"Для попадания на Олимпиаду надо работать и, конечно, стоять на ногах. Не будем загадывать, завтра и посмотрим", - добавила она.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.