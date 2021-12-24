Хромых рассказала, что засомневалась в себе перед короткой программой на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых засомневалась в себе перед прокатом короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала журналистам.

Спортсменка вторым прыжком в каскаде сделала двойной тулуп вместо тройного и получила за короткую программу 69,36 балла, заняв девятое место.

"Я засуетилась, просто засомневалась. Конечно, расстроилась, смешанные эмоции. Сделала двойной. Наверное, статус турнира не давит, просто надо делать все, что я умею", - сказала Хромых.

"Не знаю, ощущаю ли себя претенденткой на главный старт (Олимпиаду - прим. ТАСС). Два четверных [прыжка] будут в произвольной программе - сальхов и тулуп", - добавила она.

Произвольная программа у женщин состоится в субботу.