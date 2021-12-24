Тарасова: Муравьева достойна второго места в короткой программе на чемпионате России

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристка Софья Муравьева достойна того, чтобы занимать второе место в короткой программе на чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Победительницей короткой программы стала Камила Валиева, которая набрала 90,38 балла. Второе место заняла Муравьева (81,87), третьей стала Анна Щербакова (81,46).

"Она [Муравьева] достойна второго места. Что касается Анны Щербаковой, то я ее очень люблю, поэтому с удовольствием ее смотрю", - сказала Тарасова.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.