Хоккеистка Гончаренко заявила, что сборная России настроена завоевать медали Олимпиады

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине будет стараться завоевать медали. Об этом ТАСС заявила защитник сборной России Ангелина Гончаренко.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане россиянки впервые в истории вошли в четверку сильнейших. В игре за третье место российская команда уступила сборной Финляндии со счетом 2:3.

"Мы настраиваемся на более лучший результат, будем стараться завоевать медали. Это задача каждого спортсмена, тем более сборной страны", - сказала Гончаренко.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.