Валиева поддержала идею включения четверных прыжков в короткую программу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева хотела бы исполнять четверные прыжки в короткой программе. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU) в женском одиночном катании четверные прыжки запрещено исполнять в короткой программе.

"Мы подстраиваемся под правила. Если четверные в короткой программе разрешат, я только за. Если нет, значит нет", - сказала Валиева.

Произвольная программа у женщин состоится в субботу.