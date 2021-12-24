Кремлев призвал боксера Гассиева более ответственно относиться к карьере

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев должен более ответственно относиться к своей карьере. Об этом журналистам заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Гассиев должен был провести бой за титул континентального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе против украинца Андрея Руденко, но сломал руку.

"Мы в хороших отношениях с Муратом [Гассиевым], - сказал Кремлев. - Но мы так долго ждали его бой, и тут снова отмена. Может быть, не затейпировался. Я думаю, что ему нужно более ответственно относиться к этому. Столько болельщиков ждут его бой, а он отменяется".