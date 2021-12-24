Фигуристка Муравьева заявила, что стала исполнять тройной аксель после юниорского Гран-при

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева начала успешно исполнять тройной аксель после этапов юниорской серии Гран-при. Об этом спортсменка рассказала журналистам на пресс-конференции после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Муравьева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на первенстве страны. Ранее она становилась победительницей и серебряным призером этапов юниорской серии Гран-при 2021 года.

"Когда были юниорские этапы, я тройной аксель не прыгала. Как я начала прыгать, мы сразу стали включать его в программы", - сказала Муравьева.

"Когда откатала, я очень обрадовалась, потому что откатала чисто, но постаралась эмоции не выплескивать, чтобы оставить на завтрашний день", - добавила она.

Произвольная программа у женщин состоится в субботу.