{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Коган объяснил изменение оценки фигуристки Муравьевой на чемпионате России

После пересчета баллов спортсменка переместилась со второго на третье место
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Изменение оценки Софьи Муравьевой за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге после завершения выступлений произошло по причине ошибки ввода данных. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

На эту тему
Щербакова стала второй после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России
Щербакова стала второй после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России

После пересчета оценок Муравьева опустилась со второго на третье место. У спортсменки стало 80,87 балла. На второе место поднялась Анна Щербакова, которая набрала 81,46 балла. Лидирует Камила Валиева (90,38).

"Время принятия стартовой позы спортсменом - до 30 секунд с момента вызова на старт. При нарушении этого правила рефери применяет снижение в 1 балл. У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных", - сказал Коган.

Произвольную программу женщины представят 25 декабря.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Шахматные турниры
"Культурная партия". Непомнящий победил Потанина в товарищеском шахматном поединке
Гроссмейстер, игравший черными фигурами, одержал победу на 38-м ходу
"Культурная партия".
Читать полностью