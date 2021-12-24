Коган объяснил изменение оценки фигуристки Муравьевой на чемпионате России

ТАСС, 24 декабря. Изменение оценки Софьи Муравьевой за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге после завершения выступлений произошло по причине ошибки ввода данных. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Щербакова стала второй после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России

После пересчета оценок Муравьева опустилась со второго на третье место. У спортсменки стало 80,87 балла. На второе место поднялась Анна Щербакова, которая набрала 81,46 балла. Лидирует Камила Валиева (90,38).

"Время принятия стартовой позы спортсменом - до 30 секунд с момента вызова на старт. При нарушении этого правила рефери применяет снижение в 1 балл. У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных", - сказал Коган.

Произвольную программу женщины представят 25 декабря.