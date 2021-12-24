"Культурная партия". Непомнящий победил Потанина в товарищеском шахматном поединке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гроссмейстер Ян Непомнящий после матча за мировую шахматную корону в Дубае вернулся в Москву и провел товарищеский поединок с главой компании "Норникель" Владимиром Потаниным. Сам Непомнящий отметил, что такие игры только повышают популярность его вида спорта.
31-летний уроженец Брянска в конце ноября - начале декабря провел изнурительный матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, который длился 11 партий. Россиянин уступил со счетом 3,5:7,5. Возвратившись в Москву, Непомнящий в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника встретился с Потаниным, чтобы сыграть быструю шахматную партию.
Соперникам было дано на партию по полчаса без добавления времени. Предприниматель, который, по оценкам экспертов, играет на уровне кандидата в мастера спорта, играл белыми фигурами. Непомнящий одержал победу на 38-м ходу.
"Это товарищеская партия, и я не буду лукавить, если скажу, что не готовился к ней. Я был приятно удивлен уровнем соперника. Он готовился и сыграл очень приличную, культурную партию. Я ни в коем случае не поддавался", - сказал после партии Непомнящий.
"Приятно удивило его качество подготовки и неприятно - то, что это было сложнее, чем я ожидал. Партия довольно культурная, понятно, что не все подобные партии носят спортивный характер, но впервые это вызвало интерес и ажиотаж. Мне кажется, это в целом лучше, если это пойдет шахматам на пользу, в чем я не сомневаюсь. Популярность немного вырастет, будет больше внимания", - добавил гроссмейстер.
Проверка Маршаллом
Сам Потанин отметил, что ему было непросто защищаться в партии против Непомнящего, и рассказал о причинах своего поражения.
"После хода слона f6, который Ян сделал, партия ушла от более-менее известного даже бывшему перворазряднику варианта и перешла в достаточно неведомое для меня русло. Причем акцент атаки переместился на ферзевый фланг, в то время как контратаки Маршалла больше ждешь на королевском фланге. И я готовился к стандартной процедуре, включающей слон f5 за черных, либо ферзь h4", - подчеркнул Потанин.
"Ход слона f6 привел к принципиально другому направлению, сразу с давлением на ферзевый фланг, и я недооценил маневр хода a5, который за этим последовал, и сыграл a4. Это оптимистичный ход, который привел к потере темпа, и после b4 я был обречен на вечную защиту слабых полей. Было очень тяжело находить какие-то защитные ресурсы, поэтому, говоря о чисто шахматной составляющей, после хода a4 я столкнулся с неожиданной для меня схемой. Тем не менее ресурс для защиты находился, но долго в такой обстановке постоянного давления не продержишься", - добавил он.
Потанин рассказал, что постарался выбрать надежный дебют, в котором белые фигуры не могли сдаться. "Когда возникла альтернатива, какой именно вариант избирать, я сыграл c3, допуская контратаку Маршалла. Мы с Яном обсуждали, почему все играют анти-Маршалла в матчах на первенство мира, и я подумал: "Дайте я проверю". И Ян показал, что такого может быть в контратаке, когда ей владеет искусный спортсмен", - подчеркнул глава "Норникеля", который также заявил, что хотел бы войти в команду Непомнящего перед следующим его матчем за мировую корону.
После партии Потанин рассказал, что готов вкладывать финансовые средства как в развитие шахмат в мире, так и в подготовку резерва в России.
"Как вы знаете, я лично и наша компания поддерживаем российскую и международную федерации шахмат. Думаю, что это направление, связанное с популяризацией и поддержкой детских шахмат, является очень важным. В мире интерес к шахматам вырос, он очень высок и среди азиатских и не только гроссмейстеров. Если раньше наша школа доминировала, то сейчас в шахматах жесткая конкуренция, поэтому воспитанию новых спортсменов я бы уделил внимание", - сказал Потанин.