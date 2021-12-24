"Культурная партия". Непомнящий победил Потанина в товарищеском шахматном поединке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гроссмейстер Ян Непомнящий после матча за мировую шахматную корону в Дубае вернулся в Москву и провел товарищеский поединок с главой компании "Норникель" Владимиром Потаниным. Сам Непомнящий отметил, что такие игры только повышают популярность его вида спорта.

31-летний уроженец Брянска в конце ноября - начале декабря провел изнурительный матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, который длился 11 партий. Россиянин уступил со счетом 3,5:7,5. Возвратившись в Москву, Непомнящий в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника встретился с Потаниным, чтобы сыграть быструю шахматную партию.

Соперникам было дано на партию по полчаса без добавления времени. Предприниматель, который, по оценкам экспертов, играет на уровне кандидата в мастера спорта, играл белыми фигурами. Непомнящий одержал победу на 38-м ходу.

"Это товарищеская партия, и я не буду лукавить, если скажу, что не готовился к ней. Я был приятно удивлен уровнем соперника. Он готовился и сыграл очень приличную, культурную партию. Я ни в коем случае не поддавался", - сказал после партии Непомнящий.

"Приятно удивило его качество подготовки и неприятно - то, что это было сложнее, чем я ожидал. Партия довольно культурная, понятно, что не все подобные партии носят спортивный характер, но впервые это вызвало интерес и ажиотаж. Мне кажется, это в целом лучше, если это пойдет шахматам на пользу, в чем я не сомневаюсь. Популярность немного вырастет, будет больше внимания", - добавил гроссмейстер.

Проверка Маршаллом

Сам Потанин отметил, что ему было непросто защищаться в партии против Непомнящего, и рассказал о причинах своего поражения.