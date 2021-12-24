{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

"Культурная партия". Непомнящий победил Потанина в товарищеском шахматном поединке

Гроссмейстер, игравший черными фигурами, одержал победу на 38-м ходу
Владимир Потанин и Ян Непомнящий Александр Щербак/ТАСС
Описание
Владимир Потанин и Ян Непомнящий
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гроссмейстер Ян Непомнящий после матча за мировую шахматную корону в Дубае вернулся в Москву и провел товарищеский поединок с главой компании "Норникель" Владимиром Потаниным. Сам Непомнящий отметил, что такие игры только повышают популярность его вида спорта.

На эту тему
"Железный Магнус". Карлсен досрочно обыграл Яна Непомнящего и защитил титул чемпиона мира
"Железный Магнус".

31-летний уроженец Брянска в конце ноября - начале декабря провел изнурительный матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, который длился 11 партий. Россиянин уступил со счетом 3,5:7,5. Возвратившись в Москву, Непомнящий в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника встретился с Потаниным, чтобы сыграть быструю шахматную партию.

Соперникам было дано на партию по полчаса без добавления времени. Предприниматель, который, по оценкам экспертов, играет на уровне кандидата в мастера спорта, играл белыми фигурами. Непомнящий одержал победу на 38-м ходу.

"Это товарищеская партия, и я не буду лукавить, если скажу, что не готовился к ней. Я был приятно удивлен уровнем соперника. Он готовился и сыграл очень приличную, культурную партию. Я ни в коем случае не поддавался", - сказал после партии Непомнящий.

"Приятно удивило его качество подготовки и неприятно - то, что это было сложнее, чем я ожидал. Партия довольно культурная, понятно, что не все подобные партии носят спортивный характер, но впервые это вызвало интерес и ажиотаж. Мне кажется, это в целом лучше, если это пойдет шахматам на пользу, в чем я не сомневаюсь. Популярность немного вырастет, будет больше внимания", - добавил гроссмейстер.

Проверка Маршаллом

Сам Потанин отметил, что ему было непросто защищаться в партии против Непомнящего, и рассказал о причинах своего поражения.

На эту тему
Непомнящий победил Потанина в шахматной партии
Непомнящий победил Потанина в шахматной партии

"После хода слона f6, который Ян сделал, партия ушла от более-менее известного даже бывшему перворазряднику варианта и перешла в достаточно неведомое для меня русло. Причем акцент атаки переместился на ферзевый фланг, в то время как контратаки Маршалла больше ждешь на королевском фланге. И я готовился к стандартной процедуре, включающей слон f5 за черных, либо ферзь h4", - подчеркнул Потанин.

"Ход слона f6 привел к принципиально другому направлению, сразу с давлением на ферзевый фланг, и я недооценил маневр хода a5, который за этим последовал, и сыграл a4. Это оптимистичный ход, который привел к потере темпа, и после b4 я был обречен на вечную защиту слабых полей. Было очень тяжело находить какие-то защитные ресурсы, поэтому, говоря о чисто шахматной составляющей, после хода a4 я столкнулся с неожиданной для меня схемой. Тем не менее ресурс для защиты находился, но долго в такой обстановке постоянного давления не продержишься", - добавил он.

Потанин рассказал, что постарался выбрать надежный дебют, в котором белые фигуры не могли сдаться. "Когда возникла альтернатива, какой именно вариант избирать, я сыграл c3, допуская контратаку Маршалла. Мы с Яном обсуждали, почему все играют анти-Маршалла в матчах на первенство мира, и я подумал: "Дайте я проверю". И Ян показал, что такого может быть в контратаке, когда ей владеет искусный спортсмен", - подчеркнул глава "Норникеля", который также заявил, что хотел бы войти в команду Непомнящего перед следующим его матчем за мировую корону.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

После партии Потанин рассказал, что готов вкладывать финансовые средства как в развитие шахмат в мире, так и в подготовку резерва в России.

"Как вы знаете, я лично и наша компания поддерживаем российскую и международную федерации шахмат. Думаю, что это направление, связанное с популяризацией и поддержкой детских шахмат, является очень важным. В мире интерес к шахматам вырос, он очень высок и среди азиатских и не только гроссмейстеров. Если раньше наша школа доминировала, то сейчас в шахматах жесткая конкуренция, поэтому воспитанию новых спортсменов я бы уделил внимание", - сказал Потанин.

Теги
Потанин, Владимир ОлеговичШахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
Чемпионат России по фигурному катанию
Коган объяснил изменение оценки фигуристки Муравьевой на чемпионате России
После пересчета баллов спортсменка переместилась со второго на третье место
Коган объяснил изменение оценки фигуристки Муравьевой на чемпионате России
Читать полностью