СМИ: "Фенербахче" сделал предложение бывшему тренеру сборной Германии Лёву

ТАСС, 24 декабря. Турецкий "Фенербахче" сделал предложение бывшему главному тренеру сборной Германии по футболу Йоахиму Лёву. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, клуб предложил специалисту контракт до 2024 года и ждет ответа от тренера.

20 декабря "Фенербахче" покинул португальский тренер Витор Перейра. После 18 туров чемпионата Турции стамбульский клуб набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Лёву 61 год, он возглавлял сборную Германии с 2006 года и покинул пост после чемпионата Европы 2021 года. Под руководством специалиста немцы стали чемпионами мира 2014 года и завоевали бронзу мирового первенства 2010 года. На чемпионатах Европы сборная Германии с Лёвом во главе один раз становилась серебряным призером (2008) и дважды - бронзовым (2012, 2016).

Лёв уже возглавлял "Фенербахче" с 1998 по 1999 год. Также он тренировал германские "Штутгарт" и "Карлсруэ", турецкий "Аданаспор", австрийские "Аустрию" и "Тироль".