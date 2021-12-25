НХЛ перенесла все матчи регулярного чемпионата, запланированные на 28 декабря

ТАСС, 25 декабря. Все матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), запланированные на 28 декабря по московскому времени, были перенесены. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Изначально планировалось, что регулярный чемпионат, 23 декабря остановленный на рождественскую паузу, возобновится 28 декабря, однако НХЛ решила продлить игровой перерыв на один день, чтобы посвятить больше времени анализу результатов тестов хоккеистов на коронавирус и оценке готовности клубов к матчам.

28 декабря должно было пройти 14 матчей регулярного чемпионата.

Также отмечается, что клубы смогут возобновить тренировки 27 декабря, как и было запланировано. На них будут допущены игроки, сдавшие тест на коронавирус с отрицательным результатом.

19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. В среду лига объявила о неучастии своих хоккеистов в Олимпиаде в Пекине.