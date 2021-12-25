СМИ: футболист "Зенита" Маммана может вернуться в "Ривер Плейт"

ТАСС, 25 декабря. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмануэль Маммана может вернуться в аргентинский "Ривер Плейт". Об этом сообщает аргентинский телеканал TyC Sports.

На данный момент футболист выступает на правах аренды в "Сочи". По информации источника, Маммана не хочет играть в чемпионате России и намерен рассмотреть вариант с возвращением на родину. Сообщается, что "Ривер Плейт" надеется на два исхода, чтобы заполучить игрока: клуб может дождаться окончания срока действия контракта футболиста с "Зенитом", который истекает 30 июня 2022 года, или купить игрока зимой.

Маммане 25 лет, он является воспитанником "Ривер Плейта", за взрослую команду он выступал с января 2014 года по июль 2016-го. После он перешел во французский "Лион", из которого в июле 2017-го ушел в "Зенит". За петербургский клуб аргентинец провел 41 матч, отдав одну голевую передачу. В августе 2020 года он был отдан в аренду в "Сочи", за который провел 24 матча в разных турнирах, отдав одну результативную передачу. Игрок является победителем Кубка Либертадорес (2015), обладателем Южноамериканского кубка (2014), двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).