Промоутер: бой боксеров Головкина и Мураты планируется провести весной

ТАСС, 25 декабря. Поединок между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) японца Рёты Мураты планируется провести в марте или апреле. Об этом сообщил промоутер Головкина Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу IFL.

Изначально поединок должен был состояться 29 декабря в Японии, но был перенесен из-за карантинных мер в стране против нового штамма "омикрон". Последний бой Головкин провел 18 декабря 2020 года против поляка Камилы Шереметы, выиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Японец не выходил на ринг два года, последний бой он провел в декабре 2019 года, досрочно победив канадца Стивена Батлера в пятом раунде.

"Головкин должен был драться с Муратой в декабре, - сказал Хирн. - Похоже, событие перепланируют на март или апрель".

На счету 39-летнего казахстанца 41 победа (36 нокаутом), одно поражение, одна ничья. У 35-летнего японца 16 побед (13 нокаутом) и два поражения, Мурата является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.