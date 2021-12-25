Терюшков: "Химки" рассматривают вариант приглашения футболиста Жиркова

ТАСС, 25 декабря. Подмосковный футбольный клуб "Химки" заинтересован в услугах защитника Юрия Жиркова. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

Последней командой Жиркова был петербургский "Зенит". Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21. Ранее футболист сообщал ТАСС, что если у него не будет предложений, то он завершит карьеру. В среду генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов заявил газете "Спорт-Экспресс", что клуб ведет переговоры с 38-летним футболистом.

"Юрий Валентинович [Жирков] - игрок высокого уровня, высокого класса, - сказал Терюшков. - Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение, пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет".

Жиркову 38 лет, он является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе "Челси", бронзовым призером чемпионата Европы.