Биатлонист Идинов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

ТАСС, 25 декабря. Биатлонист Евгений Идинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на "Ижевской винтовке".

Спортсмен преодолел дистанцию за 43 минуты 53,3 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание - 0,2 секунды, один промах), третье - Петр Пащенко (+33,3; 3). Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев показал восьмой результат (+1.56,1; 6), обладатель бронзовой медали мирового первенства 2019 года в эстафете Никита Поршнев - 17-й (+2.55,1; 6), четырехкратный чемпион мира среди юниоров Кирилл Стрельцов - 22-й (+3.44,2; 7).

Идинову 27 лет, он является бронзовым призером национального первенства в 2017 году в одиночной смешанной эстафете.

"Ижевская винтовка" является одним из этапов Кубка России. Соревнования завершатся 27 декабря.