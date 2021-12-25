Кубок Шпенглера по хоккею отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. В нем должны были сыграть "Давос" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Фрёлунда" (Швеция), "КалПа" (Финляндия), "Спарта" (Чехия) и сборная Канады. 20 декабря канадцы отказались от участия из-за сложной эпидемиологической обстановки, ее должна была заменить команда из Бёрна, собранная из "Бёрна", "Биля" и "Тайгерс".

"Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков "Давоса" обнаружены положительные тесты на коронавирус", - сказал Фазель.

"Решение было принято медицинским руководством кантона, мне сообщили об этом в оргкомитете турнира", - добавил он.

Кубок Шпенглера - старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире традиционно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах. Год назад эти соревнования также были отменены из-за коронавируса. Из российских клубов в последний раз в Кубке Шпенглера в 2019 году принимал участие уфимский "Салават Юлаев". Отечественные команды выигрывали турнир 17 раз, самым титулованным является "Спартак", побеждавший пять раз (1980, 1981, 1985, 1989, 1990).