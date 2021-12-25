Власти ХМАО выделили 620 млн рублей на финансирование хоккейной "Югры" в текущем сезоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа выделели из бюджета региона чуть более 620 млн рублей на финансирование ассоциации "Хоккейный клуб "Югра" (в нее входят клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра", клуб Молодежной хоккейной лиги "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска) в сезоне-2021/22. Об этом ТАСС сообщили в окружном департаменте физической культуры и спорта.

В сезоне-2020/21 на финансирование ассоциации из бюджета региона было направлено 622,5 млн рублей.

"В целях оказания финансовой поддержки спортивным клубам и региональным спортивным федерациям государственной программой предусмотрен порядок предоставления грантов в форме субсидии, - сказал собеседник агентства. - По результатам конкурсов ассоциация "Хоккейный клуб "Югра" получила грант в форме субсидии в размере 478,5 млн рублей, а также грант в размере 141,6 млн рублей".

Он отметил, что конкурс на предоставление грантов в форме субсидии в сезоне-2021/22 состоялся в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом автономного округа о бюджете на текущий год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В настоящее время ХК "Югра" под руководством Вадима Епанчинцева после 35 игр занимает пятое место в регулярном чемпионате ВХЛ с 51 очком. В прошлом сезоне "Югра" выиграла регулярный чемпионат и Кубок Петрова. "Мамонты Югры" в текущем сезоне провели 38 игр, в которых набрали 50 очков, и занимают четвертое место в конференции "Восток".