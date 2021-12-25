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Футбол в России

Вратарь "Ростова" Рудаков продолжит карьеру в финской "Хонке"

Футболист будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца 2022 года

ТАСС, 25 декабря. Вратарь клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ростов" Максим Рудаков продолжит карьеру в финской "Хонке". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Рудаков будет играть в финском клубе на правах аренды до конца 2022 года.

Рудакову 25 лет, он принадлежит "Ростову" с февраля 2020 года. За это время россиянин провел одну игру в основной команде. Также на взрослом уровне он выступал за финский ХИК, в котором отыграл 77 матчей.

"Хонка" в чемпионате Финляндии сезона-2021 заняла девятое место. Клуб является обладателем кубка страны 2012 года.

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