Министр спорта Украины заявил, что страна подаст заявку на проведение Олимпиады-2030

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский поставил перед министерством спорта задачу бороться за проведение зимней Олимпиады в 2030 году. Об этом в интервью украинскому изданию "Слово и дело" сообщил министр спорта страны Вадим Гутцайт.

"И сейчас президент поставил задачу - и президент, и все спортивное сообщество очень хочет - мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине, - сказал Гутцайт. - Юношеские [Олимпийские игры] - в 2028 году и зимние Олимпийские игры - в 2030-м".

"Во-первых, это престиж страны, - отметил министр. - Проведение в стране Олимпийских игр - это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься".

По его словам, результат того, что сейчас закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, будет виден через 10 лет.

При этом Гутцайт уточнил, что Украина намерена сама, без кооперации с какой-либо страной, подавать заявку на проведение Олимпиады.