СМИ: суд обязал футболиста Старриджа выплатить $30 тыс. рэперу, нашедшему его собаку

ТАСС, 25 декабря. Суд Лос-Анджелеса обязал победителя Лиги чемпионов 2019 года в составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" Дэниела Старриджа выплатить обещанное вознаграждение в размере $30 тыс. рэперу Killa Fame (настоящее имя - Фостер Вашингтон), нашедшему его собаку. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации источника, шпиц по кличке Луччи был украден из дома футболиста в Лос-Анджелесе в 2019 году. Старридж объявил денежное вознаграждение в размере $30 тыс. за его находку. Собака игрока была найдена Вашингтоном, который выставил фото с животным в социальных сетях. Старридж, увидев фотографии, распространенные по новостным агентствам, связался с музыкантом, чтобы вернуть собаку обратно.

Однако Старридж отказался выплачивать денежное вознаграждение музыканту, после чего Вашингтон подал на футболиста в суд. Судебная инстанция Лос-Анджелеса полностью поддержала иск Вашингтона и обязала футболиста выплатить обещанное вознаграждение. Сообщается, что англичанин на решение суда никак не отреагировал. Музыкант заявил агентству Press Association, что надеется на законную выплату и что разочаровался в футболисте, как в человеке.

Старриджу 32 года, сейчас он выступает в австралийском клубе "Перт-Глори". Ранее он играл в турецком "Трабзонспоре", английских "Вест Бромвиче", "Ливерпуле", "Болтоне", "Челси" и "Манчестер Сити". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов (2012, 2019), чемпионом Англии (2010), двукратным обладателем Кубка Англии (2010, 2012).