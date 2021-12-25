Российский боец Аскаров проведет поединок в UFC 26 марта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров встретится с новозеландцем Каем Кара-Франсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Турнир состоится 26 марта 2022 года в Колумбусе (США, штат Огайо).

"Соперником Аскарова на турнире UFC станет Кара-Франс", - сказали в команде.

Аскарову 29 лет, на его счету 14 побед и одна ничья в смешанных единоборствах. Этот бой станет для него пятым в UFC. Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха), чемпионом мира, двукратным чемпионом России среди глухих по вольной борьбе.

Кара-Франсу 28 лет, он одержал 23 победы, потерпел одно поражение, еще один бой был признан несостоявшимся.