В ФХР заявили, что отмены чемпионатов мира могут привести к утрате мотивации у хоккеисток

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ежегодные отмены хоккейных соревнований, включая молодежные чемпионаты мира, могут привести к потере мотивации у игроков. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по женскому хоккею Михаил Чеканов.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение отменить из-за коронавируса все соревнования, которые были запланированы на январь 2022 года, включая женский молодежный чемпионат мира. Турнир должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции. Чемпионат мира отменен во второй раз подряд, в 2021 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

"Раз принято такое решение, значит, созрели для этого условия. Жаль, потому что девчонки готовились, а турнир отменяется второй год подряд, и теряется эта нить соревновательного духа. У девчонок падает мотивация находиться в соревновательной форме. Любой чемпионат мира - это проверка себя, своей готовности, возможность выступить достойно, за честь страны", - сказал Чеканов.

"Мы все сожалеем, но это взвешенное решение, учитывая здоровье участников", - добавил он.