Бывший чемпион мира по боксу Ковалев может провести бой в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев в феврале может провести бой в России. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сергей может провести бой в России в феврале. Соперник и дата станут известны позже. Это будет бой в первом тяжелом [весе]", - сказал собеседник агентства.

В январе 2021 года россиянин был временно отстранен от выступлений из-за положительной допинг-пробы перед поединком с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться в Москве 30 января.

Ковалеву 38 лет, он был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории, также он является единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring. Всего на его счету 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. Последний поединок Ковалев провел в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.