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Чемпионат России по фигурному катанию

Матыцин поздравил Москвину с победой ее учеников на чемпионате России по фигурному катанию

Победителями чемпионата России в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, министр спорта РФ Олег Матыцин и Тамара Москвина Вероника Советова/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, министр спорта РФ Олег Матыцин и Тамара Москвина
© Вероника Советова/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил тренера Тамару Москвину с победой ее учеников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В субботу на чемпионате России завершились соревнования спортивных пар, по итогам которых первые два места заняли ученики Москвиной. Чемпионами страны стали Мишина и Галлямов, серебряные медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Спасибо огромное, - сказал Матыцин. - Вы знаете, как я к вам отношусь. Вы вселяете в нас уверенность в олимпийском будущем. Дай бог вам в Новом году сил и здоровья".

© Вероника Советова/ТАСС

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский по результатам чемпионата России завоевали путевки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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