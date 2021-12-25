Матыцин поздравил Москвину с победой ее учеников на чемпионате России по фигурному катанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил тренера Тамару Москвину с победой ее учеников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В субботу на чемпионате России завершились соревнования спортивных пар, по итогам которых первые два места заняли ученики Москвиной. Чемпионами страны стали Мишина и Галлямов, серебряные медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Спасибо огромное, - сказал Матыцин. - Вы знаете, как я к вам отношусь. Вы вселяете в нас уверенность в олимпийском будущем. Дай бог вам в Новом году сил и здоровья".