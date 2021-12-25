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КХЛ

"Спартак" обыграл "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых
Кирилл Петьков ("Сочи") и Дмитрий Вишневский ("Спартак") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Кирилл Петьков ("Сочи") и Дмитрий Вишневский ("Спартак")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Московский "Спартак" со счетом 3:2 на выезде победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами у победителей отметились Александр Никишин (13-я минута), Илья Баранов (26) и Иван Дроздов (29). У проигравших отличились Мартин Бакош (48) и Амир Гараев (48).

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев отметился голевой передачей и набрал очки за результативность в четвертой встрече подряд. Баранов забросил первую шайбу в текущем сезоне.

"Спартак" набрал 49 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от находящегося на девятой строчке нижегородского "Торпедо" составляет три очка. Автозаводцы провели на один матч меньше. Восьмое место с 48 очками после 42 матчей занимает минское "Динамо", в плей-офф выйдут восемь лучших команд конференции.

"Сочи" набрал 39 очков после 42 игр и занимает десятое место в Западной конференции. В следующем матче "Спартак" 27 декабря на выезде сыграет с "Торпедо". "Сочи" днем позже примет челябинский "Трактор".

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