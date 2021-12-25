Фигурист Козловский отметил высокий уровень конкуренции среди пар на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Сильнейшие спортсмены мира выступают в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Такое мнение журналистам высказал вице-чемпион России Дмитрий Козловский.

В субботу победителями чемпионата России среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие в сумме короткой и произвольной программ 243,74 (83,74+160,00) балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Козловский (239,87; 82,84+157,03), третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20; 78,68+149,52).

"Горжусь своей партнершей, я уверен, она тоже гордится мной, эта была личная победа над сложностями, - отметил Козловский. - Здесь сильнейшие спортсмены мира, спортсмены, достойные представлять страну на Олимпийских играх. Парное катание продемонстрировали сегодня настоящий спорт".

Также Козловский рассказал, как планирует провести Новый год. "Отметим там, где сможем отдохнуть психологически: дома, в семье. Требуется восстановить силы и ментальную энергию и входить с новыми силами в интересный 2022 год", - сказал фигурист.