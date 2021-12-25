Московское "Динамо" обыграло "Торпедо". Шипачев преодолел рубеж в 800 очков в КХЛ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:3 обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 2 850 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Богдан Якимов (15-я минута), Артем Федоров (15), Вадим Шипачев (23, 60), Иван Игумнов (34) и Оскар Линдберг (35). У "Торпедо" отличились Энди Миле (1), Кенни Агостино (27) и Николай Демидов (40).

34-летний Шипачев набрал 801 (259 заброшенных шайб + 542 результативные передачи) очко в КХЛ за карьеру, став вторым хоккеистом в истории лиги, преодолевшим рубеж в 800 набранных очков. Первое место в списке бомбардиров лиги занимает Сергей Мозякин, в его активе 928 (419+509) очков. Капитан "Динамо" является лидером списка бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету стало 61 (24+37) очко в 42 матчах.

"Динамо" набрало 59 очков после 42 игр и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" с 46 очками после 42 встреч располагается на девятой строчке. В следующем матче "Динамо" 28 декабря в гостях сыграет с московским ЦСКА, а "Торпедо" днем ранее примет московский "Спартак".