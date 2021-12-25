Смирнов: тренер Москвина не боится учиться новому, несмотря на возраст и регалии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Секретом успеха спортивных пар под руководством тренера Тамары Москвиной является то, что специалист не боится учиться новому, несмотря на свои регалии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, тренировавшийся под руководством Москвиной.

В субботу чемпионами России стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вице-чемпионами - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Обе пары тренируются под руководством Москвиной.

"Ребята шли по плану Тамары Николаевны [Москвиной], никуда не отклоняясь, исполняя все команды, и они поставили замечательные программы в этом году. Это заслуга всего тренерского штаба, и Тамары Николаевны в частности. В чем секрет Москвиной? Несмотря на время, она всегда движется вперед, в свои 80 лет не отстает от молодого состава, придумывает что-то новое, но и не забывает старые, испытанные годами и ее чемпионами "примочки", маленькие секретики", - сказал Смирнов.

"Она никогда не перестает учиться, воспринимает любую критику или, наоборот, похвалу, думает, как еще можно улучшить то, что уже сделано. Она продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что", - добавил собеседник агентства.

Мишина и Галлямов, а также Бойкова и Козловский завоевали право выступить на Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.