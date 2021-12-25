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Чемпионат России по фигурному катанию

Бронзовый призер чемпионата России Морозов отметил героизм своей партнерши Тарасовой

Спортивная пара на первенстве страны по фигурному катанию в Санкт-Петербурге заняла третье место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигурист Владимир Морозов, выступающий в парном катании, на пресс-конференции после произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге назвал свою партнершу Евгению Тарасову человеком, делающим героические вещи.

Тарасова и Морозов, являющиеся трехкратными чемпионами страны, заняли на турнире в Санкт-Петербурге третье место.

"Для меня это какой-то героизм - то, что Женя делает невероятные элементы на высоте два метра. Когда задумываешься, а если бы ты был на ее месте, понимаешь - не уверен, что хотел бы это попробовать", - сказал Морозов.

"Мне нравится в Вове целеустремленность, упорство и терпение", - отметила Тарасова.

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