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Формула-1

"Хаас" в минувшем сезоне "Формулы-1" за аварии с участием Мика Шумахера заплатил €4,21 млн

Этот показатель стал рекордным в 2021 году
Мик Шумахер EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Мик Шумахер
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 25 декабря. Команда "Хаас" заплатила €4,21 млн за ремонт машины немецкого пилота Мика Шумахера в результате аварий, что является рекордным показателем в завершившемся сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает португальская газета A Bola со ссылкой на Sky Deutschland.

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер, за ремонт его машины команда заплатила €4,04 млн. За аварии чемпиона мира Макса Ферстаппена команде "Ред Булл" пришлось заплатить €3,89 млн, это третий показатель.

За ремонт машины партнера Шумахера, россиянина Никиты Мазепина, "Хаас" заплатил €2,47 млн (восьмое место). Меньше всех за ремонт болидов заплатила команда "Альпин", ее пилоты Фернандо Алонсо (€0,31 млн) и Эстебан Окон (€0,28 млн) заняли последние два места по этому показателю.

В минувшем сезоне "Формулы-1" Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира, прервав серию побед британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который выигрывал чемпионат с 2017 по 2020 год. Британец в сезоне 2021 года занял второе место.

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