Фигуристка Туктамышева заявила, что полностью выложилась в произвольной программе

"Сегодня намного спокойнее выходила, увереннее. Была главная задача сделать два тройных акселя, потом как сделала, так обрадовалась, что чуть не упала. Это был такой специальный хореографический этюд, чтобы повеселить людей и себя тоже. На кураже сорвала последнее вращение, на эмоциях, зал так поддерживал, не понимала, как они так быстро хлопают, такие молодцы, такая поддержка. В целом довольна прокатом, все, что могла, сделала", - сказала Туктамышева

В короткой программе в пятницу фигуристка упала с тройного акселя и заняла седьмое место. "Я бы не сказала, что это разочарование, этот прокат не был провален, было падение с тройного акселя. Это большая ошибка, но я не назову, что я убила себя. Просто пережила этот день, спокойно выходила", - отметила Туктамышева.

"На произвольную всегда легче. Главное для меня, что все закончилось, я откатала хорошо, хочется отдохнуть", - добавила фигуристка.