Гендиректор "Зенита" опроверг информацию о переговорах с "Рубином" по трансферу Дзюбы

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с казанским "Рубином" по переходу форварда Артема Дзюбы. Об этом Медведев сообщил ТАСС.

Ранее издание РБК сообщило, что "Рубин" провел переговоры с "Зенитом" по возможному переходу Дзюбы.

"Это неправда. Скажу больше - это бред сивой кобылы", - сказал Медведев.

Дзюба забил 10 мячей в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги и занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата.