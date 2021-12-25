{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор "Зенита" опроверг информацию о переговорах с "Рубином" по трансферу Дзюбы

Дзюба забил 10 мячей в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги и занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата
Артем Дзюба и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Пресс-служба ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Пресс-служба ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с казанским "Рубином" по переходу форварда Артема Дзюбы. Об этом Медведев сообщил ТАСС.

Ранее издание РБК сообщило, что "Рубин" провел переговоры с "Зенитом" по возможному переходу Дзюбы.

"Это неправда. Скажу больше - это бред сивой кобылы", - сказал Медведев.

Дзюба забил 10 мячей в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги и занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата.

Теги
Российский футболМедведев, Александр ИвановичДзюба, Артем Сергеевич
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Муравьева заявила, что ситуация с пересчетом оценок не сбила ей настрой
В короткой программе на чемпионате России спортсменка изначально заняла второе место, однако позднее спортсменке сняли один балл за задержку старта, и на второе место переместилась Анна Щербакова
Читать полностью