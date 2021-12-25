Нагорный: гимнасты сборной России благодарны Немову за поддержку в олимпийском сезоне

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские гимнасты благодарны четырехкратному олимпийскому чемпиону Алексею Немову за поддержку перед Олимпиадой в Токио. Об этом ТАСС рассказал победитель командного турнира на Олимпийских играх 2021 года Никита Нагорный.

На Олимпиаде россияне впервые с 1996 года выиграли золото в командных соревнованиях. В субботу Нагорный и его партнеры по команде выступили в шоу Немова "Легенды спорта", которое прошло во Дворце спорта "Лужники".

"Хочется поблагодарить Алексея Юрьевича Немова и всю его команду, которая организовала это замечательное шоу, - сказал Нагорный. - Меня даже в конце очень сильно тронуло, когда Алексей Юрьевич поблагодарил нас, новых олимпийских чемпионов, и это дорогого стоит. Мы всегда равнялись на него, он всегда был примером для нас, поддерживал нас, всегда был рядом, провожал перед соревнованиями. И мы за все благодарны ему".

Нагорный также рассказал о своем выступлении в шоу. "В нем я больше пытаюсь отойти от строгости, важности исполнения технического элемента, подходить больше к такому харизматичному выполнению элементов. Это шоу было посвящено юбилею полета Юрия Гагарина, и, мне кажется, это все получилось очень здорово. Мне кажется, наша подготовка очень похожа на то, как готовятся космонавты", - отметил он.