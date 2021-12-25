Хромых заявила, что совершила много ошибок на чемпионате России по фигурному катанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых рассказала, что совершила много ошибок в короткой и произвольной программах на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка заявила журналистам.

По сумме двух программ Хромых набрала 217,18 балла.

"Было много ошибок, что в короткой, что в произвольной программах. В конце произвольной тяжело ехалось в конце, не знаю, с чем это связано, но просто стало тяжело дышать. Но я рада, что собралась на тулуп после сальхова. Прокат с тренерами пока не успели обсудить", - сказала Хромых.