Фигуристка Муравьева заявила, что ситуация с пересчетом оценок не сбила ей настрой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Ситуация с пересчетом оценок после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию не сбила настрой Софье Муравьевой перед произвольным прокатом. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Изначально по итогам короткой программы Муравьева заняла второе место, набрав 81,87 балла. Но позднее спортсменке сняли один балл за задержку старта, и на второе место переместилась Анна Щербакова.

"Нет, ситуация с баллами не сбила настрой. Чуть-чуть удивилась, но старалась не вдаваться в подробности", - сказала Муравьева.

Также фигуристка прокомментировала свое выступление в произвольной программе, по итогам которой набрала 149,44 балла и заняла итоговое шестое место. "Мы планировали кататься с двумя тройными акселями. Мне очень понравилось кататься вместе с девочками", - отметила спортсменка.