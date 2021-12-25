Тутберидзе заявила, что рада отбору фигуристок Валиевой и Трусовой на Олимпиаду

ТАСС, 25 декабря. Тренер Этери Тутберидзе рада тому, что ее подопечные Камила Валиева и Александра Трусова смогли завоевать право выступить на Олимпийских играх в Пекине по итогам чемпионата России по фигурному катанию. Об этом специалист рассказала в эфире Первого канала.

Соревнования одиночниц на чемпионате России завершились в субботу. Валиева одержала победу, показав баллы выше мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме. Трусова стала второй, замкнула тройку призеров 14-летняя подопечная Тутберидзе Аделия Петросян, которая не сможет принять участие в Олимпиаде из-за возрастного ценза.

"Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду, - сказала Тутберидзе. - Надеемся, что они еще поработают и смогут бороться. А сейчас надо отдыхать. Всех с Новым годом".

Валиева и Трусова завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладательница третьей путевки будет определена решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы, который состоится 10-16 января в Таллине. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.