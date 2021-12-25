Состав российских фигуристов на чемпионат Европы будет определен 26 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) определит состав российской команды на чемпионат Европы 2022 года 26 декабря. Об этом журналистам сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

"Решение о составе на чемпионат Европы будет завтра принимать исполком", - сказал Горшков.

Президент ФФККР также прокомментировал организацию чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, соревновательная часть которого завершилась в субботу: "Мне не нравится фраза "подводить итоги", вы все были свидетелями. Первое - прекрасная организация, очень хороший результат. Сегодняшний вечер просто фантастический: это и парное катание, а девочки - это просто космос".

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января. После турнира тренерский совет ФФККР определит состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.

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