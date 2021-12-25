{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Обновлено 

Состав российских фигуристов на чемпионат Европы будет определен 26 декабря

Турнир пройдет в Таллине с 10 по 16 января
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) определит состав российской команды на чемпионат Европы 2022 года 26 декабря. Об этом журналистам сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

"Решение о составе на чемпионат Европы будет завтра принимать исполком", - сказал Горшков.

Президент ФФККР также прокомментировал организацию чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, соревновательная часть которого завершилась в субботу: "Мне не нравится фраза "подводить итоги", вы все были свидетелями. Первое - прекрасная организация, очень хороший результат. Сегодняшний вечер просто фантастический: это и парное катание, а девочки - это просто космос".

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января. После турнира тренерский совет ФФККР определит состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.

В новость внесены изменения (21:25 мск) - добавлены цитаты, расширен бэкграунд.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
Бутырская считает, что Валиева, Трусова и Щербкова поедут на Олимпиаду в Пекине
В субботу фигуристки заняли призовые места на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Бутырская считает, что Валиева, Трусова и Щербкова поедут на Олимпиаду в Пекине
Читать полностью