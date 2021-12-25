Самоделкина рассказала, что болела на чемпионате России за Трусову больше, чем за себя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самоделкина переживала за произвольную программу Александры Трусовой на чемпионате России больше, чем за свою. Об этом она рассказала журналистам.

Самоделкина исполнила в своей произвольной программе три четверных прыжка - два сальхова и один лутц, по сумме двух программ фигуристка набрала 233,09 балла и заняла итоговое пятое место. Трусова показала второй результат (248,65 балла).

"Я рада, что сумела прокатать произвольную программу чисто, - сказала Самоделкина. - Самое важное - сумела попасть в сборную".

"Я болела за Сашу [Трусову] больше, чем за себя. И за Аню [Щербакову], и за Камилу [Валиеву]. Рада, что они отобрались на Олимпийские игры", - добавила она.

Чемпионат России завершится 26 декабря, в этот день пройдут показательные выступления.