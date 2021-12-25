Фигуристка Щербакова заявила, что недовольна произвольной программой на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России в женском одиночном катании Анна Щербакова заявила, что недовольна исполнением произвольной программы на первенстве страны. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Щербакова на турнире в Санкт-Петербурге заняла третье место, показав результат 239,56 балла. Чемпионкой России стала Камила Валиева (283,48), серебряным призером - Александра Трусова (248,65).

"Довольна тем, как прошла короткая [программа], но недовольна произвольной. Нужно извлечь из этого положительный урок, работать, чтобы исправлять это, и быть довольной своими прокатами", - сказала Щербакова.

Чемпионат России завершится 26 декабря, в этот день пройдут показательные выступления.