Фигуристка Валиева оценила свою форму после победы на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева не считает свою текущую форму наилучшей. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Валиева заняла первое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, показав результаты выше мировых рекордов в короткой и произвольной программе, а также по общей сумме баллов. За свое выступление фигуристка получила 283,48 (90,38+193,10) балла.

"Я бы не сказала, что я в наилучшей форме. Я чувствую себя между хорошей формой и средней, говорю по своему ощущению. У нас сейчас будет небольшой отдых, и за это время можно будет выдохнуть, набраться сил. У нас будет неделя для подготовки к чемпионату Европы, форму легче поддерживать, чем набирать ее снова", - сказала Валиева.

"Сегодня была хорошая поддержка зала, меня немного трясло, но я собралась, сделала все на максимум. Когда я уставала, эта поддержка придавала мне силы. Хочу поздравить всех девочек с отбором на чемпионат Европы и Олимпийские игры, пожелать нам всем нервов", - добавила фигуристка.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января 2022 года в Таллине. Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.