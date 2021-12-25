Гончаренко: фигуристка Валиева показывает поразительную стойкость и чистоту выступлений

Валиева по сумме короткой и произвольной программ набрала 283,48 балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65), третьей стала Анна Щербакова (239,56).

"Камила Валиева просто очаровательна и бесподобна, - сказала Гончаренко. - В таких сложнейших для любого спортсмена условиях, когда у тебя первый стартовый номер в короткой программе, а затем последний - в произвольной, когда все соперницы уже выступили, это очень сложно. Камила показывает поразительную стойкость и чистоту в своих выступлениях. Хочу пожелать ей так выступать всегда, не терять эту нить, настрой, который она нашла".

Заслуженный тренер России также прокомментировала выступления Трусовой и Щербаковой. "Очень рада, что Трусова восстановилась после травмы. Она идет к своей мечте о пяти четверных прыжках, которые хочет сделать в произвольной программе, она к своей мечте все ближе и ближе, мне очень нравится ее программа в этом сезоне, она просто умница. Немного обидно за Аню Щербакову, но мы ее знаем как потрясающего бойца, я думаю, она еще нас порадует выступлениями без сучка, без задоринки и без падений", - сказала собеседница агентства.

Также специалист отметила высокий уровень организации соревнований в Санкт-Петербурге. "Потрясающий уровень соревнований, и по накалу страстей я не помню ничего подобного. Наши девочки показывают просто запредельный уровень. Спасибо им за положительные эмоции, все огромные молодцы", - сказала Гончаренко.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.