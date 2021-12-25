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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Петросян заявила, что хотела соответствовать уровню взрослого чемпионата России

Спортсменка первой в истории чисто исполнила два четверных риттбергера в произвольной программе и заняла на первенстве страны четвертое место
Аделия Петросян Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Аделия Петросян
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян хотела соответствовать высокому уровню подготовки, который показывают спортсменки на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила журналистам.

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Петросян по сумме двух программ набрала 233,97 балла и заняла четвертое место. Фигуристка первой в истории чисто исполнила два четверных риттбергера в произвольной программе.

"Получаться риттбергер стал месяца три назад, и мы решили вставить его в произвольную программу. Не думала о лидерстве среди юниоров. Присутствовало волнение, это взрослый чемпионат России, хотелось как-то соответствовать", - сказала Петросян.

"Я довольна своим прокатом произвольной программы. Два четверных риттбергера удались, я этому очень рада. Будем готовиться к первенству России среди юниоров", - сказала она.

Первенство России среди юниоров пройдет с 18 по 22 января в Саранске.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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