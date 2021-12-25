Чемпионка мира Бутырская по-спортивному завидует современному поколению фигуристок

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге сопровождала великолепная атмосфера, что вызывает чувство зависти у выступавших в прошлом спортсменов, ведь раньше уровень турнира был значительно ниже. Такое мнение ТАСС высказала первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась в субботу, турнир прошел в Санкт-Петербурге.

"Мы соскучились по таким соревнованиям, с таким количеством болельщиков на трибунах, которые так тепло принимали спортсменов, на это было очень приятно смотреть, - сказала Бутырская. - Я вспоминаю чемпионат страны в наше время: тогда на трибунах сидели твои родители и другие спортсмены, которым было любопытно, как ты катаешься. Сейчас - просто клево, я по-спортивному завидую, что мы вышли на такой уровень. Это еще был и отбор на Олимпийские игры, так что обстановка была сумасшедшей".

В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третье - Анна Щербакова. "Учитывая, как Камила каталась, вопрос о победителе не стоял, она чемпионка страны с большой буквы. Абсолютно заслуженная победа. Но и остальные показали высокий уровень катания, прыжков, вращений, дорожек, программ. Потрясающе, конкуренция у нас просто супер. Я очень рада за наше женское фигурное катание" - отметила чемпионка мира.